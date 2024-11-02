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        Manisa'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 09:03 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:31
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        Manisa'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü M.G'nin (40) Dere Mahallesi'nde bir adreste saklandığını belirledi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonla kasten yaralama, silahla yağma, uyuşturucu madde kullanmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan M.G. gözaltına alındı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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