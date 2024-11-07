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        Demirci Devlet Hastanesinde afet tatbikatı yapıldı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde afet tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:59 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:59
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        Demirci Devlet Hastanesinde afet tatbikatı yapıldı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde afet tatbikatı düzenlendi.

        Devlet hastanesindeki tatbikat, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda gerçekleştirildi.

        UMKE, Demirci Belediyesi arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla yapılan tatbikatta senaryo gereği afet anında yaralananlar hastaneye ulaştırıldı.

        Programda yaralılara müdahale ilgili eğitimler de verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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