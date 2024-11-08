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        Manisa'da 3 firari hükümlü cezaevine gönderildi

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:51 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:51
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        Manisa'da 3 firari hükümlü cezaevine gönderildi
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığına ekipleri, 3 hükümlünün Veziroğlu Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

        Düzenlenen operasyonla, hükümlüler Ş.Ş (30), M.A (26), S.H.G (27) ve evde bulunan A.Ş.(21) ile Ş.K.(29) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu ve sentetik ecza haplar ele geçirildi.

        Yapılan sorgulamada, Ş.Ş'nin 21 yıl, M.A'nın 16 yıl ve S.H.G'nin de 11 yıl kesinleşmiş hapis cezalarıyla arandığı belirlendi.

        Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Diğer 2 şüpheliye ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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