Kırkağaç'ta vefat eden Kıbrıs Gazisi İbrahim Çam, son yolculuğuna uğurlandı

Törene Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Kırkağaç Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Adem Şakrak, gaziler derneği üyeleri, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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