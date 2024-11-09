Kırkağaç'ta vefat eden Kıbrıs Gazisi İbrahim Çam, son yolculuğuna uğurlandı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi İbrahim Çam, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi İbrahim Çam, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
İlçeye bağlı Yağmurlu Mahallesi’nde yaşayan ve uzun süredir böbrek yetmezliği tedavisi gören Çam, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Çam'ın cenazesi, mahalle camisinde kılınan namazın ardından askeri törenle mahalle kabristanına defnedildi.
Törene Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Kırkağaç Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Adem Şakrak, gaziler derneği üyeleri, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaymakam Zafer Oktay, törenin ardından gazinin ailesine Türk bayrağı hediye ederek başsağlığı diledi.
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