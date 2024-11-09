Soma Adliyesi'nde yangın tatbikatı

Soma Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Mehmet Vidinel, gazetecilere, yoğunluğun bulunduğu kurumlardaki vatandaş ve personelin yangın gibi durumlarda yapması gerekenleri bilmesinin önemli olduğunu belirterek, tatbikata destek sağlayanlara teşekkür etti.

Daha sonra adliye binasında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak güvenli bölgedeki sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

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