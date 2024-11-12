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        Manisa'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 19:10 Güncelleme: 12.11.2024 - 19:15
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        Manisa'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan İzmir'e otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Ekipler, tespit edilen otomobili Şehzadeler ilçesi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 485 gram kokain bulundu.

        Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü D.K. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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