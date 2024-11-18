AK Parti Alaşehir'de Fedayi Kozan yeniden seçildi

Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kongre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ve İl Başkanı Salih Hızlı'nın katılımıyla yapıldı.

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