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        Terör örgütü PKK/KCK üyesi firari hükümlü Manisa'da sahte kimlikle yakalandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:00 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:12
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        Terör örgütü PKK/KCK üyesi firari hükümlü Manisa'da sahte kimlikle yakalandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne üye olma suçundan 5 yıl 9 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Y'nin Alaşehir ilçesinde olduğunu tespit etti.

        Evrenli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, C.Y'yi sahte kimlikle yakaladı.

        Hükümlünün geçmişte HDP Manisa İl Başkan Yardımcılığı yaptığı, 2014 yılından bu yana arandığı ve bir süre Irak'ın Erbil kentinde saklandığı belirtildi.

        Hükümlünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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