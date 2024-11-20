Terör örgütü PKK/KCK üyesi firari hükümlü Manisa'da sahte kimlikle yakalandı

Hükümlünün geçmişte HDP Manisa İl Başkan Yardımcılığı yaptığı, 2014 yılından bu yana arandığı ve bir süre Irak'ın Erbil kentinde saklandığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne üye olma suçundan 5 yıl 9 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Y'nin Alaşehir ilçesinde olduğunu tespit etti.

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