Demirci Belediyesine 366 çöp konteyneri hibe edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Demirci Belediyesine hibe edilen 366 çöp konteynerinin ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtımına başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Demirci Belediyesine hibe edilen 366 çöp konteynerinin ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtımına başlandı.
Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, ekiplerin ilçeyi temiz tutmak için özveriyle çalıştığını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teşekkür eden Kara, "Çöp konteyneri eksik olan mahalleler de eksikleri tamamlamayı hedefliyoruz. Daha güzel ve daha temiz bir Demirci için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
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