Manisa'da sattığı otomobili yedek anahtarla çaldırdığı öne sürülen şüpheli aranıyor

Öte yandan şüphelilerin ifadelerinde otomobilin eski sahibi M.U'nun, kendilerine yedek anahtarı ve adresi vererek aracı çalmalarını istediğini öne sürdükleri öğrenildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucu şüpheliler H.P. (24) ve İ.D. (24) gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde lüks otomobil hırsızlığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, adresi ve yedek anahtarları vererek aracın çalınmasını istediği öne sürülen otomobilin eski sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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