Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şehzadeler, Yunusemre, Gölmarmara ve Alaşehir ilçelerinde N.E, N.Y, E.K, Y.B, Ü.N. ve E.D'nin sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.

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