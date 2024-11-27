Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da aranan zanlının açtığı ateşte 1 jandarma yaralandı

        Manisa'nın Saruhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, aranan şüphelinin ateş açması sonucu 1 jandarma personeli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 21:36 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da aranan zanlının açtığı ateşte 1 jandarma yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Saruhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, aranan şüphelinin ateş açması sonucu 1 jandarma personeli yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Saruhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Mahallesi Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi'nde ikamet eden ve çeşitli suçlardan aranan şüpheli G.K'nin yakalanması için operasyon başlattı.

        İkamete gelen jandarma personeline G.K'nin ateş etmesi üzerine çatışma çıktı.

        Çatışmada 1 jandarma personeli yaralandı.

        Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Ekipler, şüpheli G.K'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        27 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        27 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Florya arazisinde son durum ne?
        Florya arazisinde son durum ne?
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        Havayollarında umut var
        Havayollarında umut var
        Feyyaz Uçar: Aramızdan ayrılanlar olacak
        Feyyaz Uçar: Aramızdan ayrılanlar olacak
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Avukatına âşık oldu
        Avukatına âşık oldu
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme

        Benzer Haberler

        Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı
        Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı
        Eski sahibindeki yedek anahtarla çalınan otomobil, Antalya'da bulundu
        Eski sahibindeki yedek anahtarla çalınan otomobil, Antalya'da bulundu
        Manisa'da terör örgütü operasyonu; 1 tutuklama
        Manisa'da terör örgütü operasyonu; 1 tutuklama
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Manisa'da sattığı otomobili yedek anahtarla çaldırdığı öne sürülen şüpheli...
        Manisa'da sattığı otomobili yedek anahtarla çaldırdığı öne sürülen şüpheli...
        Manisa'da terör örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
        Manisa'da terör örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı