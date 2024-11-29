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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 21:46 Güncelleme: 29.11.2024 - 21:46
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı

        Manisa Basket: Pickett 19, Chiozza 15, Leon Apaydın 3, Saben Lee 30, White Jr 9, Buğra Çal, Besson 18, Thomas 12, Yunus Emre Sonsırma

        TOFAŞ: Reed 27, Perez 21, Trifunovic 15, Demircan Demir, Pasecniks 7, Özgür Cengiz, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 17, Berk Demir 3, Cem Küçüközkan, Bankston 13

        1. periyot: 23-25

        Devre: 44-42

        3. periyot: 68-59

        Normal süre: 89-89

        1. Uzatma: 98-98

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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