Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı
Manisa Basket: Pickett 19, Chiozza 15, Leon Apaydın 3, Saben Lee 30, White Jr 9, Buğra Çal, Besson 18, Thomas 12, Yunus Emre Sonsırma
TOFAŞ: Reed 27, Perez 21, Trifunovic 15, Demircan Demir, Pasecniks 7, Özgür Cengiz, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 17, Berk Demir 3, Cem Küçüközkan, Bankston 13
1. periyot: 23-25
Devre: 44-42
3. periyot: 68-59
Normal süre: 89-89
1. Uzatma: 98-98
MANİSA
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