Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş dönemi sona erdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de 1-0 kaybedilen Ahlatcı Çorum FK maçından sonra istifa eden teknik direktör Çağdaş Çavuş'un istifası kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 19:21 Güncelleme: 07.12.2024 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş dönemi sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de 1-0 kaybedilen Ahlatcı Çorum FK maçından sonra istifa eden teknik direktör Çağdaş Çavuş'un istifası kabul edildi.

        Manisa FK'den yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş, bugün oynanan Ahlatcı Çorum FK maçı sonrası istifa etmiştir. Çağdaş Çavuş'un istifası yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çağdaş Çavuş ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Manisa FK, Çağdaş Çavuş yönetiminde 15 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 17 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Manisa FK - Çorum FK: 0-1
        Manisa FK - Çorum FK: 0-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Somaspor 4'te 4 peşinde
        Somaspor 4'te 4 peşinde
        Sokak köpeklerinin saldırısından kaçan Yağız, demir korkuluklardan atlarken...
        Sokak köpeklerinin saldırısından kaçan Yağız, demir korkuluklardan atlarken...
        Manisa FK sahasında çıkış arıyor
        Manisa FK sahasında çıkış arıyor
        Turgutlu'nun stat açılışına rakip engeli
        Turgutlu'nun stat açılışına rakip engeli