Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi sığındığı iş yerinde tabancayla öldürüldü

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde E.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. E.Y'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.Y, cadde üzerinde bulunan bir iş yerine sığındı. Arkasından giden S.T, iş yerindeki E.Y'ye tabancayla ateş açıp kaçtı.

Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen E.Y. ve S.T. yanındaki arkadaşlarıyla Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde tartışmaya başladı.

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