Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör
Manisa Basket: Yunus Emre Sonsırma 14, Echodas 5, Saben Lee 20, Besson 8, Thomas 5, Chiozza, Acuil 12, Leon Apaydın, White 16
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 4, Cook 4, Vanwijn 17, Bleijenbergh 11, McLemore 26, Said Emre Yosmaoğlu, Berke Aygündüz 9, Ata Engin, Moody 4, İsmail Karabilen
1. Periyot: 12-23
Devre: 39-37
3. Periyot: 53-51
5 faulle çıkan: 35.57 Cook (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
MANİSA
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