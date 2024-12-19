Demirci'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Hürriyet Caddesi'nde Nevzat Güler'e ait 3 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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