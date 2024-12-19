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        Demirci'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Manisa'nın Demirci ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 09:35 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:47
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        Demirci'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

        Hürriyet Caddesi'nde Nevzat Güler'e ait 3 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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