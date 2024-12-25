Salihli'de ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheliye adli işlem
Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphelendikleri Y.D'yi (46) durdurdu.
Şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör, 5 mermi ve çakı ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
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