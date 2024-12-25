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        Manisa'da iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 18:52 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:56
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        Manisa'da iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

        Beyoba Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.

        Kavgada, H.P. bıçakla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olayda iki aileden 12 kişi gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında güvenliğin sağlanması için komando ekipleri de önlem aldı.

        Yaralılardan H.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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