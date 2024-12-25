Manisa'da iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında güvenliğin sağlanması için komando ekipleri de önlem aldı.

Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olayda iki aileden 12 kişi gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoba Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

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