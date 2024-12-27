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        Akhisar'da silah ticareti operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde yasa dışı silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:40 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:40
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        Akhisar'da silah ticareti operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde yasa dışı silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında İ.C. (19), M.E. (28) ve R.B'nin (46) ev ve araçlarında arama yaptı.

        Aramalarda ruhsatsız 5 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.C. tutuklandı, R.B. savcılıktaki ifadesinin ardından, M.E. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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