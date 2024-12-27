Akhisar'da silah ticareti operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.C. tutuklandı, R.B. savcılıktaki ifadesinin ardından, M.E. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında İ.C. (19), M.E. (28) ve R.B'nin (46) ev ve araçlarında arama yaptı.

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