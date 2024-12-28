Manisa'da yılbaşı öncesi gıda denetimi yapıldı
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi işletmelerde gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi işletmelerde gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ün katılımıyla yapılan denetimlerde kafe, restoran ve market gibi işletmelerde ürünlerin yönetmeliklere uygun olup olmadığı kontrol edildi.
Alkollü içkilerin de etiket ve bandrolleri incelendi.
Öztürk, denetimlerin devam edeceğini söyledi.
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