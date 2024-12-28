Salihli'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, kaçak ve sahte içki ile mücadele çalışmaları kapsamında Taytan Mahallesi'nde yaşayan M.D'nin (74) evine baskın düzenledi.
Yapılan aramada 610 litre alkollü içki, 1 damıtma düzeneği, 5 alkolmetre, 3 kilogram anason, 8 alkollü içki aroması ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D'nin işlemleri sürüyor.
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