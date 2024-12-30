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        Türkiye'nin kuru üzüm ihracatı 525 milyon doları aştı

        AHMET BAYRAM - Türkiye'nin kuru üzüm ihracatı 2024 yılında geçen yıla göre yüzde 16 artarak 525 milyon 903 bin dolara yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:46 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:46
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        Türkiye'nin kuru üzüm ihracatı 525 milyon doları aştı
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        AHMET BAYRAM - Türkiye'nin kuru üzüm ihracatı 2024 yılında geçen yıla göre yüzde 16 artarak 525 milyon 903 bin dolara yükseldi.

        Türkiye'nin yıllık ortalama 4 milyon tona ulaşan üzüm üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Manisa'da, eylül ayına kadar bağlardan kesilen ve kurutma işlemi tamamlandıktan sonra sergiden toplanıp depolara kaldırılan üzümler peyderpey ihracata gönderiliyor.

        Çekirdeksiz kuru üzümün üretim ve ihracatında dünya lideri olan Türkiye, bu yıl 1 Ocak-25 Aralık döneminde 100'e yakın ülkeye, 177 bin tona karşılık 525 milyon 903 bin dolarlık kuru üzüm ihracatı yaptı. 2023'te ise 251 bin tona karşılık 454 milyon 957 bin dolarlık ihracat kaydedildi.

        Buna göre 2024 yılındaki ihracat, geçen yıla göre miktar bazında yüzde 29 azalırken, değer bazında ise yüzde 16 arttı.

        Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, AA muhabirine, 2024'te kuru meyve sektörünün başarılı bir ihracat dönemi geçirdiğini belirtti.

        İklim şartları nedeniyle rekoltede yüzde 30'lara ulaşan bir kayıp olsa da birçok üründe yüzde 15'in üzerinde ihracat değer artışı yaşadıklarını aktaran Işık, Türkiye'de 2024 yılında toplam 1,8 milyar dolara ulaşan kuru meyve ihracatında en büyük payın çekirdeksiz kuru üzümde olduğunu bildirdi.

        - "İhracatçılarımız, çiftçimizin emeğinin karşılığını almasını sağlıyor"

        Mehmet Ali Işık, kuru üzüm ihracatının miktar bazında düşmesine rağmen değer bazında arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "İhracatta yakaladığımız bu başarı, bizim bu ürüne ne kadar değer verdiğimizin, ülke ve sektör olarak bu ürünü nasıl yönettiğimizin göstergesidir. Türkiye'de bağlar eskiden yerdeydi, bunların tel ve direk sistemine dönmesi için ciddi destekler verildi, damlama sulama ve kurutma sistemleri değiştirildi. Üniversiteler ve araştırma enstitüleri doğru cins ve çeşitlerin oluşmasını destekledi. Bitki koruma sistemleri aynı şekilde geliştirildi. Dolayısıyla bu büyük başarı elde edildi. Dekarda 500 kilogramın üzerinde, bazı bölgelerde ise 700-800 kilogram ürün alıyoruz. İhracatçılarımız da pazarlamayla çiftçimizin emeğinin karşılığını en iyi şekilde almasını sağlıyor."

        Çekirdeksiz kuru üzümde temel pazar olan İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin dışında uzak pazarlarla ilgili yürüttükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Işık, özellikle Hindistan, Brezilya ve Japonya gibi ülkelere ihracatta artış yaşandığını sözlerine ekledi.

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