Türkiye'nin kuru üzüm ihracatı 525 milyon doları aştı

AHMET BAYRAM - Türkiye'nin kuru üzüm ihracatı 2024 yılında geçen yıla göre yüzde 16 artarak 525 milyon 903 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin yıllık ortalama 4 milyon tona ulaşan üzüm üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Manisa'da, eylül ayına kadar bağlardan kesilen ve kurutma işlemi tamamlandıktan sonra sergiden toplanıp depolara kaldırılan üzümler peyderpey ihracata gönderiliyor.

Çekirdeksiz kuru üzümün üretim ve ihracatında dünya lideri olan Türkiye, bu yıl 1 Ocak-25 Aralık döneminde 100'e yakın ülkeye, 177 bin tona karşılık 525 milyon 903 bin dolarlık kuru üzüm ihracatı yaptı. 2023'te ise 251 bin tona karşılık 454 milyon 957 bin dolarlık ihracat kaydedildi.

Buna göre 2024 yılındaki ihracat, geçen yıla göre miktar bazında yüzde 29 azalırken, değer bazında ise yüzde 16 arttı.