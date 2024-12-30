Manisa'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 6 kök kurutulmuş kenevir, 26 kubar esrar, 2 iklimlendirme cihazı, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Salihli İlçe Jandarma ekipleri, M.O'nun evine iklimlendirme sistemi kurup, kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

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