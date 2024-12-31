Demirci'de meyve ve sebze kurutma tesisi kurulacak

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçeye meyve ve sebze kurutma tesisi kurulacağını bildirdi.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede önemli bir tesise imza atıldığını belirtti.

İlçe ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu ifade eden Kara, "İlçemizin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Tarım Ürünleri Merkezi bünyesinde ve güneş enerjisinden elde edilen elektriğin kullanılacağı meyve ve sebze kurutma tesisi ilçemize kazandırılıyor." dedi.