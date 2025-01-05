AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları Kongresi yapıldı

Kocademir, partisini daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.

Kurtuluş Parkı'ndaki bir kafede tek adayla yapılan kongrede Feyza Kocademir oyların tamamını alarak başkanlığa seçildi.

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