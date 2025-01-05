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        AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları Kongresi yapıldı

        AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 09:14 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:02
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        AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları Kongresi yapıldı
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        AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kurtuluş Parkı'ndaki bir kafede tek adayla yapılan kongrede Feyza Kocademir oyların tamamını alarak başkanlığa seçildi.

        Kocademir, partisini daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.

        Kongreye AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kalfa Kaplan, AK Parti Selendi İlçe Bakanı Şafak Aydoğuş da katıldı.

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