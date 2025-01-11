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        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da gazetecilerle buluştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'Yurt dışında Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyacağız' demek, 'iktidarın dış politikadaki yanlışlarını dışarıda savunacağız' demek değil. Türkiye'nin çıkarlarını savunacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 19:10 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:43
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        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da gazetecilerle buluştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'Yurt dışında Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyacağız' demek, 'iktidarın dış politikadaki yanlışlarını dışarıda savunacağız' demek değil. Türkiye'nin çıkarlarını savunacağız." dedi.

        Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kentteki bir otelde düzenlediği "Çalışan Gazetecilerle Buluşma" etkinliğindeki konuşmasında, basın emekçilerinin sorunlarını bildiğini ve çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

        CHP'nin Türkiye'de ana muhalefet partisi, yurt dışında ise Türkiye'nin partisi olduğunu ifade eden Özel, "'Yurt dışında Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyacağız' demek, 'iktidarın dış politikadaki yanlışlarını dışarıda savunacağız' demek değil. Türkiye'nin çıkarlarını savunacağız." ifadesini kullandı.

        Özel, Türkiye'nin çıkarlarının Filistin, KKTC ve Azerbaycan'ın çıkarlarından arındırılamayacağını belirterek şöyle devam etti:

        "Bunların hepsini bir arada almak lazım. Çünkü uluslararası her toplantıda ya Akel Partisi KKTC'ye saldırıyor ya Taşnak Partisi Azerbaycan'a saldırır ya da Türkiye'ye birisi 'işgalci' diyor. O yüzden biz meseleye böyle bakıyoruz. Bunu zaman zaman eleştirenler oldu ama gördüğünüz gibi bir adım geri atmadım."

        Özel, yakından takip ettikleri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduklarını ve en kısa zamanda demokratik seçimlerin yapılması gerektiğini dile getirdi.

        - Gazetecilerin sorularını yanıtladı

        Bir gazetecinin MHP'nin X sosyal medya hesabından yapılan "Barışla herkes kazanır" paylaşımıyla ilgili sorusunu Özel, şöyle cevapladı:

        "Devlet Bey 'barış' demeye başladı ama bunu barış dilini kullanmadan yapıyor ve çok sert bir üslubu var. Kendisi Abdullah Öcalan'ı Meclis'e davet ediyor ama CHP ve başka partilere karşı çok sert bir üslup kullanıyor. Devlet Bey eğer böyle bir kavga, hakaret dilinden, bir barış diline geçecekse ve bunun ilk adımı bu tweet ise bu iyi bir şey. Devlet Bey samimiyetten uzak, kendi bildiklerini okuyan, sürekli ortaya bir şeyler atan ama mecliste komisyon kurmayan, pazarlığı adada yapan, meclise dayatan ve burada da tweet atan bir çizgide olacaksa bu doğru değil. O yüzden devamını görmek lazım."

        Konuşmaların ardından Özel, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

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