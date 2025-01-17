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        Manisa'da toplu taşıma aracında unutulan altınlar sahibine teslim edildi

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde toplu taşıma aracında unutulan altınlar, şoför tarafından sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 19:03 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:12
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        Manisa'da toplu taşıma aracında unutulan altınlar sahibine teslim edildi
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde toplu taşıma aracında unutulan altınlar, şoför tarafından sahibine teslim edildi.

        Alınan bilgiye göre, toplu taşıma aracında seyahat eden bir yolcu, farkında olmadan 2 Reşat ve 1 Ata altınını düşürdü.

        Seferin ardından otobüsünde altınları bulan Manisa Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Refik Tütüncü, durumu yetkililere bildirdi.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, altınları Nasuh Çiftçi'nin düşürdüğünü belirledi. Yetkililerin ulaştığı Çiftçi'ye altınları şoför Tütüncü tarafından teslim edildi.

        Çiftçi, çok mutlu olduğunu belirterek şoföre ve yetkililere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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