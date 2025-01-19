Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum (Dk. 90 Oktay Gürdal) Bartu Göçmen, Ensar Akgün, Umut Erdem, Cissokho, Oğuz Gürbulak, Diallo (Dk. 90 Kerem Arık) Ramirez (Dk. 65 Kadir Kaan Yurdakul) Muhammed Enes Kiprit (Dk. 65 Fofana (Dk. 81 Wriedt)) Osuji
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 90 Yunus Bahadır) Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Coly (Dk. 70 Tuncer Duhan Aksu) Vorobjovas, Muammer Sarıkaya (Dk. 85 Abdullah Aydın) Sambissa (Dk. 70 Krstovski) Kubilay Sönmez (Dk. 90 Yusuf Ali Özer) Diarra, Emir Kaan Gültekin
Gol: Dk. 62 Diarra (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Oğuz Gürbulak, Dk. 30 Bartu Göçmen, Dk. 79 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK), Dk. 34 Coly, Dk. 45+1 Fatih Tultak (Uğur Okulları İstanbulspor)
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