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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 21:37 Güncelleme: 19.01.2025 - 21:40
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum (Dk. 90 Oktay Gürdal) Bartu Göçmen, Ensar Akgün, Umut Erdem, Cissokho, Oğuz Gürbulak, Diallo (Dk. 90 Kerem Arık) Ramirez (Dk. 65 Kadir Kaan Yurdakul) Muhammed Enes Kiprit (Dk. 65 Fofana (Dk. 81 Wriedt)) Osuji

        Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 90 Yunus Bahadır) Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Coly (Dk. 70 Tuncer Duhan Aksu) Vorobjovas, Muammer Sarıkaya (Dk. 85 Abdullah Aydın) Sambissa (Dk. 70 Krstovski) Kubilay Sönmez (Dk. 90 Yusuf Ali Özer) Diarra, Emir Kaan Gültekin

        Gol: Dk. 62 Diarra (Uğur Okulları İstanbulspor)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Oğuz Gürbulak, Dk. 30 Bartu Göçmen, Dk. 79 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK), Dk. 34 Coly, Dk. 45+1 Fatih Tultak (Uğur Okulları İstanbulspor)

        MANİSA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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