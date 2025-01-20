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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:20 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:33
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında M.G'nin (26) Yeniharmandalı Mahallesi'ndeki evine baskın gerçekleştirdi.

        Yapılan aramada 2 bin 16 sentetik ecza bulundu.

        Gözaltına alınan M.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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