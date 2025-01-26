Turgutlu Şehir Stadı'nda ilk maç oynandı

Müsabakayı Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve belediye başkanı Çetin Akın da izledi.

44 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 12 bin 500 seyirci kapasiteli Turgutlu Şehir Stadı'nın açılışında TFF 3'ncü Lig maçında 7 Eylül Turgutlu 1984 Spor Kulübü ile Polatlı 1926 Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Manisa'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Turgutlu Şehir Stadı'nın açılışı yapıldı.

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