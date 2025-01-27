Manisa'da bir işçinin hayatını kaybettiği iş kazasına ilişkin taş ocağının sahibi tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma kapsamında iş yeri sahibi H.E. ve iş güvenliği firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki taş ocağında bir işçinin iş kazasında yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

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