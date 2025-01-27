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        Manisa'da bir işçinin hayatını kaybettiği iş kazasına ilişkin taş ocağının sahibi tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesindeki taş ocağında bir işçinin iş kazasında yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:34 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:34
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        Manisa'da bir işçinin hayatını kaybettiği iş kazasına ilişkin taş ocağının sahibi tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesindeki taş ocağında bir işçinin iş kazasında yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

        Harmandalı Mahallesi'ndeki taş ocağının makine bölümünde cumartesi günü meydana gelen iş kazasında işçi Halil Yiğit (47) yaralandı.

        Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma kapsamında iş yeri sahibi H.E. ve iş güvenliği firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. tutuklandı, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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