Turgutlu'da park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi 107. Sokak'ta, Adem Ayyıldız (44) idaresindeki 45 ZA 1979 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan 45 DL 121 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü Ayyıldız ile araçtaki Şükrü Ertan (50) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.