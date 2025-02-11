Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 19:41 Güncelleme: 11.02.2025 - 19:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 72 fişek, 30 silah yapımında kullanılan yay, 2 silah yapımında kullanılan icra mili, tabanca şarjörü, 10 silah yapımında kullanılan çeşitli ebatlarda demir parçaları ele geçirildi.

        Operasyonda H.E. (18), M.E. (28) ve S.E. (50) gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. ile M.E. tutuklandı, diğer şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        İstanbul'da okullar tatil oldu
        İstanbul'da okullar tatil oldu
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı

        Benzer Haberler

        Manisa'da firari hükümlü yakalandı
        Manisa'da firari hükümlü yakalandı
        Manisa Basket nefes aldı
        Manisa Basket nefes aldı
        Somaspor, İstanbul'da terleyecek
        Somaspor, İstanbul'da terleyecek
        Milli sporcu Cemile'nin antrenörlüğünü yaptığı kardeşi de şampiyon oldu
        Milli sporcu Cemile'nin antrenörlüğünü yaptığı kardeşi de şampiyon oldu
        Alaşehir'de firari hükümlü yakalandı
        Alaşehir'de firari hükümlü yakalandı
        Manisa'da 3 bin 278 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 gözaltı
        Manisa'da 3 bin 278 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 gözaltı