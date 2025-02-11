Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 72 fişek, 30 silah yapımında kullanılan yay, 2 silah yapımında kullanılan icra mili, tabanca şarjörü, 10 silah yapımında kullanılan çeşitli ebatlarda demir parçaları ele geçirildi.
Operasyonda H.E. (18), M.E. (28) ve S.E. (50) gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. ile M.E. tutuklandı, diğer şüphelinin işlemleri sürüyor.
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