Akhisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

T.O. (48) ve İ.K'nin (56) evlerinde yapılan aramalarda 13,20 gram esrar, 1 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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