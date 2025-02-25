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        Demirci'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:16 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:35
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        Demirci'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyazıt Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobildeki D.Ö. ve N.Ç'nin üzerinde yapılan aramada 21 gram uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltın alınan şüphelilerden N.Ç'ye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

        Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen D.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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