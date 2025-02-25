Demirci'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Demirci ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyazıt Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki D.Ö. ve N.Ç'nin üzerinde yapılan aramada 21 gram uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltın alınan şüphelilerden N.Ç'ye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.
Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen D.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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