Alaşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Takibe alınan şüpheli M.T. (20) Yenimahalle Mahallesi'nde yakalandı.
Şüphelinin evindeki aramalarda 1005 sentetik ecza, 2,42 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. tutuklandı.
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