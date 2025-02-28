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        Kırkağaç'ta kaçak tütün ve sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen kaçak tütün ve sigara operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:41 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:53
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        Kırkağaç'ta kaçak tütün ve sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen kaçak tütün ve sigara operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelenbe Mahallesi'nde kaçak sigara ürettikleri tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın yaptı.

        Yapılan aramalarda 5 bin 380 kaçak sigara, 19 bin 550 boş makaron, 155 kilogram kaçak tütün, 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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