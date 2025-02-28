Kırkağaç'ta kaçak tütün ve sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda 5 bin 380 kaçak sigara, 19 bin 550 boş makaron, 155 kilogram kaçak tütün, 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelenbe Mahallesi'nde kaçak sigara ürettikleri tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın yaptı.

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