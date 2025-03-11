79 yaşındaki emekli orman mühendisi "yeşil vatan" için çalışmayı sürdürüyor

Manisa'da, 27 yıl önce emekli olan orman yüksek mühendisi Abdulkadir Hasbutçu, "yeşil vatan" için mücadelesine, hazırladığı tohum keseleriyle devam ediyor.

Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü'nden emekli olan Hasbutçu, doğada boş alanların ağaçlandırılması için çeşitli türlerde ağaç tohumlarını peçetelerin içine yerleştiriyor, iple bağlayıp tohum keseleri hazırlıyor. Hasbutçu, eşiyle hazırladığı keseleri doğa sporcularına vererek, ağaçsız alanlara atmasını istiyor.

Günde 300 civarında kese hazırlayan orman sevdalısı, tohumları ise Türkiye'nin dört bir yanındaki meslektaşlarından temin ediyor.

- "Çok zor, pahalı bir şey değil"

Abdulkadir Hasbutçu AA muhabirine, mesleğinden emekli olsa da doğadan emekli olamadığını söyledi.

Doğayı taklit etmenin doğal denge için önemine değinen Hasbutçu, tohumların boş alanlardaki toprağa atıldıktan sonra kağıt peçete sayesinde uygun nem ve ısı şartlarında filizlendiğini anlattı.

Hasbutçu, yaptığı işin çok maliyetli olmadığını ifade ederek, "Çok zor, pahalı bir şey değil. Bunun bir ödeneğe ihtiyacı yok. Bunu her doğasever evden de yapabilir. Yeter ki tohum temini için ilgili yerlere başvurabilsinler." dedi.

Çabasının yakın çevresine de örnek olduğunu anlatan Hasbutçu, "Bu iş zaten herkesin amatörce yapabileceği çok güzel bir şey. Önceden kendim atıyordum boş alanlara, şimdi ise eski gücüm kalmadı, doğa spor kulüplerine veriyorum." diye konuştu.

Anemon Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Bülbül de yaptıkları sporun en önemli amaçlarından birinin doğayı korumak olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Abdulkadir Hasbutçu ağabeyimizin hazırlamış olduğu tohumları saçma şeklinde ormanda boş kalan yerlere atıyoruz. Peçetede nemlenince tohum kökleniyor ve toprakla buluşuyor. Bu şekilde doğayı canlandırmaya çalışıyoruz. Hem doğaya katkımız oluyor. Hem çevre bilincini gençlere, çocuklarımıza ulaştırmış oluyoruz."