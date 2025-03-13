Manisa'da üniversite öğrencileri hurda metallerden leyleklere yuva yaptı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Turgutlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bölgede yuvasız kalan leylekler için atık metallerden portatif yuva yaptı.

Okulun Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü'nden bir grup öğrenci, okulun yanında leyleklerin yuvasının bulunduğu fabrikanın yıkılmasıyla bölgeye gelen kuşların yuvasız kaldığını fark etti.

Bunun üzerine "Yuvasız Kanatlara El Uzat" projesini hazırlayan öğrenciler, bu kapsamda hurda metallerden leylekler için yuva yapmaya başladı.

Öğrenciler, ilk etapta ürettikleri 5 portatif yuvadan ilkini okulun çatısına yerleştirdi.

MCBÜ Turgutlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Gürkan Soy, daha önce okulun yanındaki fabrikanın bacasında leyleklerin yuva yaptığını ancak fabrikanın yıkılmasıyla bölgeye gelen kuşların yuvasız kaldığını aktardı.

Leyleklerin doğanın zarif misafirleri olduğunu, her yıl binlerce kilometre öteden geldiklerini belirten Soy, "Okulumuzun çatısından başlayıp, ilk etapta 5 adet yuva yapmayı planladık. Doğayı korumak, sürdürülebilir yaşamı desteklemek hepimizin ortak görevi. Biz de tekrar bölgemize gelecek olan bu leyleklerimizi yeni yuvaları ile buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Batuhan Selçuk ise arkadaşlarıyla projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yakın zamanda leyleklerin gelmesini bekliyoruz. Onlar için atık metalleri geri dönüşüme kazandırıp yuva yaptık." dedi.