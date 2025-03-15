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        Tuğgeneral Hasan Ceylan Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul 1. Ordu Komutanlığında görevli olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tuğgeneral Hasan Ceylan, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 21:22 Güncelleme: 15.03.2025 - 22:00
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        Tuğgeneral Hasan Ceylan Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
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        İstanbul 1. Ordu Komutanlığında görevli olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tuğgeneral Hasan Ceylan, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren 54 yaşındaki Ceylan'ın naaşı, Sarıgöl ilçesine getirildi.

        Ceylan için Çavuşlar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, aile ve yakınlarının yanı sıra Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, Ege Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz katıldı.

        Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ceylan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı.

        Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ceylan'ın naaşı, Çavuşlar Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

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