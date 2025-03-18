Manisa'da yaraladığı taksi şoförünü gasbetmeye çalışan sanığın yargılanmasına devam edildi

Mahkeme heyeti, sanığın Manisa Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki tedavisine ilişkin istenen dosyası ve sağlık raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.