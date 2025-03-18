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        Manisa'da yaraladığı taksi şoförünü gasbetmeye çalışan sanığın yargılanmasına devam edildi

        Manisa'da, bindiği taksinin sürücüsüne parasını gasbetmek için bıçakla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:17
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        Manisa'da yaraladığı taksi şoförünü gasbetmeye çalışan sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Manisa'da, bindiği taksinin sürücüsüne parasını gasbetmek için bıçakla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.Ü. (19) katıldı.

        Mahkeme heyeti, sanığın Manisa Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki tedavisine ilişkin istenen dosyası ve sağlık raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını belirtti.

        Sanık E.Ü, önceki savunmalarını tekrar ederek, olaydan duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

        Mahkeme başkanı, söz konusu sağlık raporunun beklenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde 29 Kasım 2024'te bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayarak parasını gasbetmeye çalışan E.Ü. gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

        Taksi içindeki güvenlik kamerasının kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından şüpheli yeniden gözaltına alınmış ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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