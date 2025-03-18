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        Manisa'nın ilçelerinde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

        Manisa'nın Turgutlu, Alaşehir ve Salihli ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:42
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        Manisa'nın ilçelerinde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
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        Manisa'nın Turgutlu, Alaşehir ve Salihli ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Turgutlu'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Törenin ardından ilçe şehitliğine geçen protokol üyeleri şehit mezarlarına çiçek bırakarak dua etti.

        - Alaşehir

        Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı atışı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit kabirlerini ziyaret eden protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

        Programa Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Atilla Yeşiltepe, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

        - Salihli

        Salihli'de Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Törene Kaymakam Ali Güldoğan ve Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da katıldı.

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