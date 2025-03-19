Demirci'de 10 ton nohut tohumu dağıtıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 160 üreticiye yüzde 75 hibeli 10 ton nohut dağıtımı gerçekleştirdi.

Tarım Ürünleri Merkezi'nde düzenlen etkinlikte konuşan Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, her zaman üreticin yanında olduklarını belirtti.

Tarımda üretim kapasitesini arttırmak amacıyla 160 çiftçiye toplam 10 ton nohut tohumu dağıtımı yaptıklarını aktaran Şenyurt, "Dağıtılan yerli nohut tohumu kuraklığa dayanıklı olması sebebiyle çiftçimiz için tercih edildi. Dağıtılan 10 ton nohut tohumu 9 bin dekar araziye ekim yapılacak. Önümüzdeki günlerde çiftçilerimize susam ve ayçiçeği tohumu ayrıca enginar, domates ve biber fidesi dağıtımı yapacağız." dedi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara ve çitçiler katıldı.