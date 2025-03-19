Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Demirci'de 10 ton nohut tohumu dağıtıldı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 160 üreticiye yüzde 75 hibeli 10 ton nohut dağıtımı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 16:32 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci'de 10 ton nohut tohumu dağıtıldı
        ABONE OL

        Manisa'nın Demirci ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 160 üreticiye yüzde 75 hibeli 10 ton nohut dağıtımı gerçekleştirdi.

        Tarım Ürünleri Merkezi'nde düzenlen etkinlikte konuşan Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, her zaman üreticin yanında olduklarını belirtti.

        Tarımda üretim kapasitesini arttırmak amacıyla 160 çiftçiye toplam 10 ton nohut tohumu dağıtımı yaptıklarını aktaran Şenyurt, "Dağıtılan yerli nohut tohumu kuraklığa dayanıklı olması sebebiyle çiftçimiz için tercih edildi. Dağıtılan 10 ton nohut tohumu 9 bin dekar araziye ekim yapılacak. Önümüzdeki günlerde çiftçilerimize susam ve ayçiçeği tohumu ayrıca enginar, domates ve biber fidesi dağıtımı yapacağız." dedi.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara ve çitçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Özel: İstanbul'a sahip çıkacağız Saraçhane'de olacağız
        Özel: İstanbul'a sahip çıkacağız Saraçhane'de olacağız
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik

        Benzer Haberler

        Demirci'de görüntü kirliliği oluşturan alana şelale yapılıyor
        Demirci'de görüntü kirliliği oluşturan alana şelale yapılıyor
        Manisa Basket Avrupa'da havlu attı
        Manisa Basket Avrupa'da havlu attı
        Manisa Basket - Unicaja Malaga: 97-103
        Manisa Basket - Unicaja Malaga: 97-103
        Basketbol: Şampiyonlar Ligi
        Basketbol: Şampiyonlar Ligi
        Manisa'nın ilçelerinde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönü...
        Manisa'nın ilçelerinde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönü...
        Taksiciye bıçaklı gasp girişimi sanığının madde bağımlılığı tedavisine iliş...
        Taksiciye bıçaklı gasp girişimi sanığının madde bağımlılığı tedavisine iliş...