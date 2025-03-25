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        Manisa'da, kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 00:39 Güncelleme: 25.03.2025 - 00:59
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        Manisa'da, kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesinde E.H. (41), E.H. (42) ve M.A'nın (34) ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda yapılan aramalarda 288 bin 760 tütünle doldurulmuş makaron, 22 bin 400 boş makaron, 19 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün, 196 bin 450 kilitli poşet ve 55 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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