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        Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:55 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:55
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        Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çanakçı Mahallesi'nde belirlenen adrese baskın yaptı.

        Yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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