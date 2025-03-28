Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çanakçı Mahallesi'nde belirlenen adrese baskın yaptı.
Yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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