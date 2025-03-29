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        Türk Kızılay, Alaşehir'de ramazanda 11 bin kişilik iftar verdi

        Türk Kızılay Alaşehir Şubesi ramazan ayı boyunca 11 bin kişilik iftar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:12 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:12
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        Türk Kızılay, Alaşehir'de ramazanda 11 bin kişilik iftar verdi
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        Türk Kızılay Alaşehir Şubesi ramazan ayı boyunca 11 bin kişilik iftar verdi.

        Türk Kızılay Şubesince, ay boyunca hayırseverlerin de desteğiyle Cumhuriyet ve Demokrasi meydanlarında kurulan çadırlarda iftar verildi.

        Alaşehir Türk Kızılayı Şubesi Başkanı Nedim Yamak, hayırseverlerin desteği ile ramazan ayının bereketini yaşadıklarını belirterek,"Ramazan ayı boyunca yaklaşık 11 bin kişilik iftar verdik. Ayrıca ailelerimize alışveriş kartı, ramazan kolileri ve kıyafet yardımında bulunduk." diye konuştu.

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