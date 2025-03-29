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        Manisa'da otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

        Manisa'da bir otomobilin motor kısmına giren, yaklaşık 1 metrelik şeritli engerek yılanı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:45 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:45
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        Manisa'da otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
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        Manisa'da bir otomobilin motor kısmına giren, yaklaşık 1 metrelik şeritli engerek yılanı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Alınan bilgiye göre, otomobilinin motor kısmından farklı bir ses geldiğini fark eden bir sürücü, kaputu açtığında yaklaşık 1 metrelik bir yılan gördü.

        Otomobilini Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına götüren sürücü, yardım istedi.

        Uzun uğraşlar sonucu yılanı bulunduğu yerden çıkaran ekipler, hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Avcı, otomobilin motor kısmındaki yılanın, şeritli engerek türü olduğunu belirterek, bunun koca engerekten sonra Türkiye'nin en zehirli türü olduğunu söyledi.

        Şeritli engereğin daha çok Batı Anadolu'da yayılış gösterdiğini aktaran Avcı, "Şeritli engerek, aracın motoruna vücudunu ısıtmak ya da fare gibi bir avının kokusunu aldığı için girmiş olabilir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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