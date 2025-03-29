Manisa'da otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

Manisa'da bir otomobilin motor kısmına giren, yaklaşık 1 metrelik şeritli engerek yılanı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, otomobilinin motor kısmından farklı bir ses geldiğini fark eden bir sürücü, kaputu açtığında yaklaşık 1 metrelik bir yılan gördü.

Otomobilini Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına götüren sürücü, yardım istedi.

Uzun uğraşlar sonucu yılanı bulunduğu yerden çıkaran ekipler, hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Avcı, otomobilin motor kısmındaki yılanın, şeritli engerek türü olduğunu belirterek, bunun koca engerekten sonra Türkiye'nin en zehirli türü olduğunu söyledi.

Şeritli engereğin daha çok Batı Anadolu'da yayılış gösterdiğini aktaran Avcı, "Şeritli engerek, aracın motoruna vücudunu ısıtmak ya da fare gibi bir avının kokusunu aldığı için girmiş olabilir." ifadesini kullandı.