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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:46 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:46
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Azem Zorlu

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Arslanagic, Ensar Akgün, Umut Erdem (Dk. 84 Kaan Kanak), Toure, Ramirez (Dk. 78 Muhammed Kiprit), Diallo, Oğuz Gürbulak, Fofana, Osuji (Dk. 68 Minchev)

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere, Erkam Develi, Traore, Dembele (Dk. 46 Camara), Rroca (Dk. 71 Silva), Ezeh (Dk. 90 Süleyman Luş), Diouf

        Goller: Dk. 41 Diallo (Manisa FK), Dk. 44 Diouf, Dk. 74 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

        Sarı kartlar: Dk. 64 Rroca (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 73 Yusuf Talum (Manisa FK)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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