Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Azem Zorlu
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Arslanagic, Ensar Akgün, Umut Erdem (Dk. 84 Kaan Kanak), Toure, Ramirez (Dk. 78 Muhammed Kiprit), Diallo, Oğuz Gürbulak, Fofana, Osuji (Dk. 68 Minchev)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere, Erkam Develi, Traore, Dembele (Dk. 46 Camara), Rroca (Dk. 71 Silva), Ezeh (Dk. 90 Süleyman Luş), Diouf
Goller: Dk. 41 Diallo (Manisa FK), Dk. 44 Diouf, Dk. 74 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 64 Rroca (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 73 Yusuf Talum (Manisa FK)
MANİSA
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