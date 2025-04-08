Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 22:15 Güncelleme: 08.04.2025 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL

        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hasan Erdoğan, Okan Taşköprü

        Manisa FK: Alperen Uysal, Kaan Kanak (Dk. 46 Ramirez), Bartu Göçmen, Arslanagic, Yusuf Talum, Toure, Cissokho (Dk. 46 Ensar Akgün), Fofana, Oğuz Gürbulak (Dk. 88 Kadir Kaan Yurdakul), Diallo (Dk. 87 Umut Erdem), Osuji (Dk. 88 Minchev)

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk. 82 Doğan Can Davas), Yılmaz Ceylan (Dk. 82 Adekanye), Traore (Dk. 63 Poko), Çekdar Orhan (Dk. 79 Cassubie), Fernando (Dk. 63 Keita), Moreno

        Goller: Dk. 35 Uğur Adem Gezer, Dk. 44 Yılmaz Ceylan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 62 Oğuz Gürbulak (Penaltıdan) Dk. 76 Diallo (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 35 Diallo, Dk. 71 Yusuf Talum (Manisa FK), Dk. 58 Uğur Adem Gezer, Dk. 60 Veli Çetin, Dk. 81 Mehmet Yeşil (yedek kulübesinde) (Amed Sportif Faaliyetler)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Beyaz Saray: iPhone üretimi ABD'de yapılabilir
        Beyaz Saray: iPhone üretimi ABD'de yapılabilir
        Mahkeme Trump lehine karar verdi
        Mahkeme Trump lehine karar verdi
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Hem savunuyor hem atıyor!
        Hem savunuyor hem atıyor!
        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
        Bu restoran kilonuza göre indirim yapıyor!
        Bu restoran kilonuza göre indirim yapıyor!
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!

        Benzer Haberler

        Manisa FK – Amed Sportif: 2-2
        Manisa FK – Amed Sportif: 2-2
        Motokuryenin öldüğü kazada ceza arttı, sanık tahliye edildi; aile tepkili
        Motokuryenin öldüğü kazada ceza arttı, sanık tahliye edildi; aile tepkili
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Manisa'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Manisa'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Manisa'da bir kişi ölü bulundu
        Manisa'da bir kişi ölü bulundu
        Manisa FK evinde Amed Sportif'le oynayacak
        Manisa FK evinde Amed Sportif'le oynayacak